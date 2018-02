El tècnic del Reial Madrid assegura que la lliga encara no està sentenciada

Zidane no vol llençar la tovallola Zinedine Zidane, ahir en la roda de premsa prèvia al duel contra el Llevant.

Mai cap equip en la història de la Lliga Santander ha remuntat una diferència de 19 punts per proclamar-se campió. Aquesta és la diferència actual que separa l’FC Barcelona i el Reial Madrid, primer i quart de la classificació, això sí, els blancs tenen un partit disputat menys de quan van jugar el Mundialet de clubs. Aquesta dada, però, no és suficient per al tècnic del conjunt madrileny. Zinedine Zidane es nega a llençar la tovallola. “M’és igual què passi l’any que ve. Estic aquí per pensar en el dia a dia, en cada partit, tots dieu que la lliga està sentenciada i jo no ho crec. Seguirem treballant i amb la màxima il·lusió”, assegurava ahir en la roda de premsa prèvia al duel d’avui (20.45 h) dels seus al camp del Llevant.

Zidane va reiterar que no es té en ment el París Saint-Germain i la Champions, la competició en la que estan més ‘vius’ ara mateix, i que contra el Llevant s’anirà a per totes, igual que en els dos darrers enfrontaments de lliga, que s’han guanyat amb solvència. “Els jugadors no pensen en el PSG, tenim dos partits de lliga i hem de pensar en això. Si fem les coses bé tindrem opcions, però ens equivoquem si pensem només en la Champions. Hem d’acabar la lliga el més amunt possible i pensar que no està sentenciada”, exposava l’entrenador blanc.

Per al matx contra el Llevant, Sergio Ramos, Rafael Varane i Isco Alarcón, que han tingut alguns problemes físics durant la setmana, estaran a disposició de Zidane, així com l’estrella de l’equip, Cristiano Ronaldo, que va estar dos dies sense entrenar per unes molèsties en un bessó.

