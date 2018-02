Que segueixi la festa

El MoraBanc Andorra vol seguir en un bon moment de forma amb el difícil examen contra el Reial Madrid de Pablo Laso

El dia d’avui és un d’aquells que els aficionats al bàsquet tenen marcat al calendari amb la visita del totpoderós Reial Madrid al Poliesportiu (19.00 hores), no només pel que són, sinó pels antecedents que hi ha últimament, en especial la temporada passada, contra el conjunt blanc. Els de Pablo Laso són, sense cap mena de dubte, el millor equip de la Lliga Endesa, i dels més forts d’Europa. A la competició domèstica han guanyat 17 dels 18 partits que han disputat (només han perdut a casa contra el Barça), i sumen tots els seus desplaçaments per victòries. Tot i