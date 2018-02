El Circuit mundial del quilòmetre vertical es redueix

Ferran Teixidó encara no ha decidit si enguany hi prendrà part

Ahir es va donar a conèixer el calendari per enguany del Circuit mundial del quilòmetre vertical, on destaca la reducció de curses, de les 17 que va haver-hi l’any passat a les 11 d’aquest any. Fer­ran Teixidó és un dels habituals d’aquesta modalitat. De fet, l’any passat va liderar el circuit unes setmanes després de les seves victòries a la vertical de Santana, a Portugal, i a la vertical de Fuente De, a Cantàbria. Els problemes físics posteriors van fer que no pogués acabar la temporada.

De fet, aquesta lesió va fer que es repensés el futur a la màxima competició