A més, un dels equips de la federació ha obtingut el triomf per conjunts

L’estació de Vallnord-Ordino Arcalís va abaixar el teló ahir de la 26a edició del Trofeu Borrufa amb les millors sensacions mai obtingudes per Andorra i la federació. I no era per a menys perquè en tots aquests anys de la prestigiosa competició d’esquí de base mai la delegació del Principat havia sumat tantes medalles com les 25 obtingudes en els dar­rers quatre dies, sis de les quals han estat ors i 15 han estat amb esquiadors entre els tres millors. Aquests grans resultats van portar un dels dos equips andorrans a liderar la classificació per països després de molts anys