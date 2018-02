Primera victòria de la sub-16 femenina, als penals

La selecció sub-16 femenina va obtenir ahir el seu primer triomf de la història, davant Liechtenstein, en el segon partit disputat. Va ser durant el torneig de desenvolupament de la UEFA, que les noies dirigides per Luis Abrahan estan disputant a Malta. Després d’acabar el temps reglamentari sense gols en el marcador, les del Principat van tombar les seves rivals als penals per 3 a 4. “Estem molt contents per aquesta victòria. Hem fet un gran partit, tant defensivament com ofensivament. Abans de sortir del vestidor els he dit a les noies que si s’ho creien podrien, i així ha