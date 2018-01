Triomf d'Eloi Fernàndez a una cita Qualifier de dues estrelles

Bon inici per a la secció de fora pista de la Federació Andorrana de Muntanyisme. L’andorrà Eloi Fernàndez va ser el gua-nyador aquest cap de setmana de la prova de dues estrelles del Freeride World Qualifier d’Arc (França). L’andorrà es va imposar a un total de 50 riders que van prendre part de la competició. Per la seva part, Dani Fornell i Guim Capmeny també van competir a França, en aquest cas a Vars, on van obtenir una 8a i 27a posició, respectivament. En el seu cas, però, la competició comptava amb tres estrelles dins el circuit Qualifier.