L'equip andorrà per als Jocs Olímpics es marca ser al Top-30

Fins a nou proves tindran la presència d’algun dels cinc representants del país a la cita més important del curs

Ja va quedant menys per a la gran cita de la temporada, els Jocs Olímpics d’Hivern que es disputen entre el 9 i el 25 de febrer a la localitat sud-coreana de PyeongChang, i el Comitè Olímpic Andorrà (COA) i la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) van ultimant els detalls per fer el millor resultat possible. Ahir es van presentar les equipacions que lluiran els dies que siguin allà, amb la presència de tres dels cinc representants: Mireia Gutiér­rez, Joan Verdú i Marc Oliveras. Lluís Marín i Irineu Esteve estan preparant fora del Principat altres competicions abans dels Jocs i per

(31/01/18 16:04)