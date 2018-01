El central culer signa nou contracte fins al 2022 i no deixa indiferent ningú

Gerard Piqué torna a escalfar el derbi El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, i Gerard Piqué, ahir al Camp Nou.

30/01/2018

Redacció Barcelona

Gerard Piqué ahir es va mudar de dalt a baix no per protagonitzar com a model una nova campanya de publicitat, sinó per l’acte de renovació amb el Futbol Club Barcelona. El central català va signar un nou contracte fins al 2022 i d’aquesta manera estarà vinculat al seu equip de tota la vida fins que tingui 35 anys. Piqué no va voler donar per tancat el conflicte amb l’Espanyol, però abans es va mostrar emocionat tot dient que “espero acabar aquí la meva car­rera. No tinc cap il·lusió de defensar la samarreta d’un altre conjunt. És el Barça o res, i si no hi jugués deixaria el futbol”.

I hi va afegir que “molt pocs podran dir que han estat 14 anys al club dels seus amors”, mentre que sobre la possible presidència dintre de força anys va assegurar que “si algun dia soc president, no ho seré a l’ús, sinó dels atípics”. Un cop articulades aquestes paraules els periodistes presents el van motivar amb preguntes extraesportives que van donar peu a respostes amb polèmica. “El Joventut ha jugat aquest cap de setmana al Palau i és de Badalona. L’Espanyol està a Cornellà, és una obvietat i no em penedeixo del que vaig dir”. Aquest diumenge (16.15 hores) hi ha nou derbi, en aquest cas de lliga, a Cornellà i no hi ha dubte que el defensa es va encarregar d’escalfar-lo, fet que li va valdre una allau d’insults masclistes cap a la seva parella per part d’un sector de la parròquia perica. El tema de la independència de Catalunya va sortir a la palestra i al respecte va dir que “vaig demanar que es respectessin els resultats i no va ser així”.

D’altra banda, Gerard Deulofeu jugarà cedit al Watford de la Premier League fins a final de l’actual campanya, segons va anunciar el FC Barcelona.