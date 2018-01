Colton Iverson fa el primer entrenament i Chris Copeland enfila la sortida

Al MoraBanc se li presenta un nou panorama amb la gestió de la plantilla

El pivot nord-americà de 28 anys, Colton Iverson, va realitzar ahir el primer entrenament sota les ordres de l’entrenador Joan Peñarroya i alhora va poder conèixer damunt del parquet del Poliesportiu d’Andorra els seus nous companys. Simultàniament a l’entrada d’aquest jugador, un altre va fer les maletes. Com era de preveure, Chris Copeland no complirà el que va signar fins al febrer inclòs, ja que el Bàsquet Club MoraBanc Andorra va anunciar que van arribar “a un acord per rescindir-li el contracte que unia les dues parts”.

I en el comunicat l’entitat hi va afegir que “el club vol agrair-li la