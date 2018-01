Peñarroya apel·la a la tranquil·litat abans de rebre el Reial Madrid

El tècnic no vol llençar les campanes al vol tot i el bon moment de l’equip

El valuós i treballat triomf del MoraBanc Andorra dissabte a Fuenlabrada va suposar que per primer cop en el que portem de curs, els tricolors sumin dues victòries consecutives en Lliga Endesa (ja s’havia aconseguit ratxes de dos o tres aquesta temporada, però amb competició europea de per mig), i certifica que els homes de Peñarroya es troben en un bon moment després d’un inici de campanya complicat.

El pròxim rival serà el Reial Madrid, i tot i que sembla que és un bon moment per rebre els blancs, Peñarroya no vol llençar les campanes al vol: “és la millor dinàmica