La Penya Encarnada suma el primer punt de la temporada

La catorzena jornada de la Lliga Multisegur Assegurances va deixar una sorpresa destacada en el partit entre la Penya Encarnada i el Futbol Club Lusitans. Els primers van aconseguir empatar a dos a les acaballes d’un xoc que tenien pràcticament perdut i d’aquesta manera es van embutxacar el primer punt de la temporada. L’aturada d’hivern va rendir al cuer de la taula, que va aprofitar per refer la plantilla i mirar de sortir del pou. De la seva part, el líder, el Vall Banc Santa Coloma, va superar per zero gols a dos l’Inter Club d’Escaldes i la Unió Esportiva