El VPC Andorra supera per 33 a 23 el Seilh i assoleix el cinquè triomf seguit com a local

El VPC Andorra va aconseguir ahir a l’Estadi Nacional una important victòria davant el Seilh Aussonne Fenouillet per 33 a 23. D’aquesta manera els homes que entrenen Jonathan Garcia i David Kirikàixvili, que es van vestir de curt per falta d’efectius, van assolir la 5a victòria consecutiva com a locals. El Seilh, tot i ser un rival de la zona baixa, “va estrenar el marcador amb un assaig, perquè vam sortir adormits, però ràpidament ho vam poder solucionar prenent avantatge”, va dir Garcia. A la segona part “va mirar de remuntar, encara que a les acaballes vam sentenciar”. Són sisens