El Barça remunta a l'Alabès al tram final

Els d’Ernesto Valverde estan durant 71 minuts per darrere en el marcador

Actualitzada 29/01/2018 a les 07:08

Redacció Barcelona

El Futbol Club Barcelona ahir al Camp Nou tenia un partit parany contra l’Alabès del Pitu Abelardo i de ben poc que no li va costar els tres punts. Al tram final els homes d’Ernesto Valverde van remuntar, però van romandre fins a 71 minuts del matx per darrere en el marcador. Al 23 de joc el davanter John Guidetti va beneficiar-se d’un mal balanç defensiu local per estrenar el lluminós. La seva rematada va ser realment estra-nya, perquè en realitat es va xutar el peu de recolzament i l’efecte que va sortir va batre Marc-André Ter Stegen.

Amb Philippe Coutinho com a titular, les coses es truncaven, i malgrat les constants arribades, semblava impossible perforar la porteria de Fernando Pacheco. Per exemple, Lionel Messi va tornar a estavellar una pilota al pal i ja en van un munt en el que va de temporada.

Al 72, Luis Suárez va confirmar el seu fabulós estat de forma posant les taules en aprofitar una mesurada centrada d’Andrés Iniesta. Messi, al 84, va meravellar els amants del futbol amb una altra obra d’art de falta directa que va valer per guanyar i seguir liderant amb comoditat la lliga espanyola. Però val a dir que mai l’hauria d’haver llançat, ja que venia precedida d’un fora de joc de Paco Alcácer.