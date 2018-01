El MoraBanc Andorra pateix per un duel que tenia mig guanyat i acaba obtenint un valuós triomf

El MoraBanc Andorra va aconseguir ahir un valuós triomf a Fuenlabrada per 77-85 en un duel que estava pràcticament guanyat a l’inici de l’últim quart, però que va tocar treballar-lo de valent gràcies a un bon últim període del conjunt de Fuenlabrada. Però quan estàs en un bon moment, surt tot –o quasi tot– i els de Peñar­roya van endur-se el novè triomf amb protagonisme per a Jaime Fernández, amb 22 punts, i Jaka Blazic amb 19.

La cosa va començar rodona, amb accions clau que acostumen a ser imprescindibles per gua-nyar partits: l’anotació (un triple de Jelínek i una cistella