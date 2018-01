Marín recupera per fi el somriure en Copa del Món

El ‘rider’ assoleix el millor resultat de la temporada amb un 20è lloc

Lluís Marín va recuperar ahir per fi el somriure a la Copa del Món de surf de neu. El rider, que val a dir que encara no està recuperat al cent per cent dels problemes a les espatlles, va aconseguir el seu millor resultat de la temporada en assolir una 20a posició a la cita de Bansko, a Bulgària. A la segona mànega de les qualificacions es va classificar per a les finals amb un crono de 21”18 i a partir d’aquí va mostrar-se endollat superant els vuitens de final com a segon. Finalment, no va poder accedir a les