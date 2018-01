La seguretat, el primer

Tot i els nombrosos esforços i canvis per evitar-ho, el comitè organitzador va cancel·lar ahir la prova individual de la Copa del Món de la Font Blanca

Malgrat els esforços duts a terme per l’organització des de ben entrat el matí d’ahir, finalment la primera jornada de la Copa del Món d’esquí de muntanya de la Font Blanca no es va poder celebrar al sector Vallnord-Arcalís. La causa de la cancel·lació de la cursa individual va ser de força major: una meteorologia desfavorable, amb neu, vent i mala visibilitat. De tot, i a dojo. Conseqüentment el comitè organitzador va prendre la decisió pensant en tot moment en la seguretat dels participants, aspecte aquest primordial, tant per a la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) com per a l’ens

