L'FC Andorra, a deixar enrere un rival de la zona alta

L’FC Andorra tindrà avui a partir de les cinc de la tarda el repte d’encadenar la sisena victòria consecutiva de la temporada. Ara bé, l’escenari no serà ni molt menys favorable, ja que els homes de Candi Viladrich visitaran l’estadi de l’Igualada. Un conjunt que se situa setè, amb 31 punts, mentre que els tricolors ocupen la sisena plaça de la taula amb un total de 32 i encara un matx pendent de disputar. Per la qual cosa, en cas de vèncer, deixarien enrere un equip que no vol oblidar les posicions de premi del grup 2 de primera catalana.