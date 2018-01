Les Crèdit Andorrà GSeries comencen avui amb novetats

Fins a 25 pilots i 17 cotxes, els protagonistes entre GS1 i GS2

Les Crèdit Andorrà GSeries donen avui el tret de sortida al circuit d’Andorra-Pas de la Casa amb novetats importants, com per exemple les instal·lacions, que han estat remodelades per afavorir la comoditat dels equips, els participants i els espectadors. A més, la tecnologia en aquesta tretzena edició prendrà un paper realment important, sobretot en l’aspecte del cronometratge. La primera cita no es va poder disputar dies enrere per culpa de la meteorologia, mentre que aquesta serà la segona del calendari. Els corredors ahir van encetar sense problema els entrenaments i al matí se celebra la cursa de la categoria GS1,