El sorteig de Copa enquadra els blaugrana amb els 'chés'

Actualitzada 27/01/2018 a les 07:09

Redacció Las Rozas

El sorteig de les semifinals de la Copa del Rei es va celebrar ahir a las Rozas, a Madrid, concretament a la seu de la Federació Espanyola de Futbol. L’FC Barcelona, el màxim favorit per aixecar el títol, va ser el primer conjunt a sortir i posteriorment va aparèixer en escena el València. Per la qual cosa, l’altra eliminatòria la disputaran el Leganés i el Sevilla. Els enfrontaments d’anada es disputaran els dies 31 de gener i 1 de febrer i els de tornada el 7 i 8. L’Espa-nyol va emetre un comunicat informant que denunciava Gerard Piqué i Sergio Busquets per considerar unes paraules post-derbi com a “quasi xenòfobes i absents de valors”. Piqué va parlar de l’Espanyol de Cornellà i Busi de posar les coses a lloc.