Llista sense sorpreses

Andorra estarà representada als Jocs Olímpics de Pyeongchang per 5 esquiadors: Lluís Marín, Irineu Esteve, Mireia Gutiérrez, Joan Verdú i Marc Oliveras

Es va fer esperar més del previst, però finalment ahir el Comitè Olímpic Andorrà (COA) va anunciar la llista de representants per als Jocs Olímpics d’Hivern, que se celebraran a la localitat sud-coreana de Pyeongchang entre el 9 i 25 de febrer. La recol·locació de places per part de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) va obligar que la Federació Andorrana (FAE) hagués d’esperar per saber amb quantes places comptava per a la cita i finalment ahir va saber que en tindria tres per a l’alpí, a més d’una en surf de neu, i una altra en fons. Lluís Marín, Irineu