L'Andorra Sènior Cup tindrà un torneig per a majors de 45

L’Andorra Sènior Cup, el prestigiós torneig de futbol per a veterans que cada estiu es fa al Principat i enguany celebra la novena edició, arribarà amb novetats. Per aquest 2018 l’organitzador, l’exfutbolista Talín Puyaltó, crearà una competició exclusiva per a majors de 45 anys. Aquesta nova competició es disputarà els mateixos dies que l’Andorra Sènior Cup, que era per a majors de 35 anys.

De cara al torneig habitual que es farà el 16 i 17 de juny a diversos camps del Principat, l’organització ja va anunciar fa un mes que les 36 places disponibles estaven completes, i que fins i