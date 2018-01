El MoraBanc tindrà mascota al maig

Sortirà d’un concurs entre els escolars de segona ensenyança del país

El BC MoraBanc Andorra tindrà mascota a final d’aquesta temporada. L’habitual concurs escolar organitzat entre el club i el centre comercial Pyrénées per dissenyar la tercera equipació de l’equip es transforma i ara servirà per buscar la que serà la nova mascota de l’entitat. Els alumnes de segona ensenyança de tots els sistemes educatius hi podran participar, i els únics requeriments seran que “sigui bípede, s’animi, i pugui moure’s i fer coses, així que hi entra quasi tot”, segons va comentar el cap de màrqueting i comunicació del MoraBanc An­dor­ra, Gabriel Fernàndez. A més, va afegir que “ho farem amb