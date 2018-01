La pista central del World Padel Tour s'ubicarà enguany al Poliesportiu

Canvi de lloc i de data per a la cita andorrana del World Padel Tour (WPT) del 2018. Després d’una primera experiència amb alguns contratemps meteorològics que van obligar a passar la final a dilluns, el Club Principadel, promotor de l’esdeveniment al país, ha contactat amb Govern per poder muntar la pista central al Poliesportiu d’Andorra. D’aquesta manera, s’augmentarà la capacitat de públic dels 1.500 als prop de 4.000 assistents i es curaran en salut en cas que hi hagi pluja. La ubicació, però, no canviarà per a les prèvies i les pre-prèvies, que se seguiran fent a les pistes