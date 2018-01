Gutiérrez, Verdú, Oliveras, Marín i Esteve participaran en els Jocs de PyeongChang

La delegació nacional per als Jocs Olímpics estarà integrada per cinc esquiadors i deu directius, tènics i fisioterapeutes

Actualitzada 25/01/2018 a les 20:37

Redacció Andorra la Vella

Marc Oliveras formarà part finalment de la delegació andorrana per als Jocs Olímpics d'Hivern i Carmina Pallàs, que tenia opcions d'anar-hi, no hi serà present. El Comitè Olímpic Andorrà ha fet pública aquesta tarda la llista dels cinc representants nacionals que partiparan en PyeongChang 2018 i que completen, com estava previst, Mireia Gutiérrez i Joan Verdú en esquí alpí, Lluís Marín en surf de neu i Irineu Esteve en esquí de fons.

Els esquiadors viatjaran amb deu acompanyats, entre els que s'inclouen tres directius, encapçalats pel director tècnic de la federació d'esquí, Carles Visa, els entrenadors i els fisioterapeutes.

La cita olímpica de PyeongChang suposarà el debut en uns jocs d'Irineu Esteve, mentre que Mireia Gutiérrez i i Lluís Marín sumaran la tercera presència i Joan Verdú i Marc Oliveras repeteixen després de participar en Sochi 2014.