Més a prop d'un nou equip

La Federació Andorrana de Futbol estrenarà les pròximes setmanes un conjunt que competeixi en el FIFA en tornejos internacionals

El mes de maig passat, la Federació Andorrana de Futbol (FAF) va celebrar un draft per escollir un equip que la representi en competicions d’esports electrònics del FIFA. Clubs com el París Saint-Germain, el València, el Manchester City, l’Ajax i molts més compten amb una secció d’e-sport, com si es tractés de qualsevol altre esport, i la FAF volia també entrar en aquest món que està creixent tant, amb la particularitat que seria el primer equip d’aquesta disciplina que representa un país sencer. Des del maig, però, la situació havia quedat aturada mentre es feien els estudis i negociacions corresponents