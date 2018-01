El Cicle de Cinema de Muntanya i de Viatges arriba a la 10a edició

Hi haurà vuit sessions i la primera, una proposta de l’associació Hi Arribarem, es farà l’1 de febrer

El Cicle de Cinema de Munyanya i de Viatges d’Ordino i la Massana arriba enguany a la seva desena edició amb vuit propostes. La primera es projectarà dijous 1 de febrer (21 h) a l’Auditori Nacional i anirà a càrrec de l’associació Hi Arribarem, que treballa amb persones amb problemes de mobilitat i que proposa un documental sobre com fer accessibles les muntanyes a tothom. En l’acte de presentació fet ahir al comú de la Massana, els consellers d’Ordino i la Massana, Xavi Herver i Jael Pozo, van remarcar la importància d’unir esforços per oferir un cicle de qualitat i