Albert Llovera confirma la seva presència a l'estrena de les GSeries

Albert Llovera podrà disputar la primera prova de les Crèdit Andorrà GSeries que es farà dissabte al Circuit d’Andorra - Pas de la Casa. Tot i que la intenció del pilot era prendre’n part des de fa temps (fins i tot va fer una jornada de test al traçat) estava pendent de la recuperació de totes dues mans, on havia sigut intervingut quirúrgicament durant els últims mesos.

Tot i que la llista definitiva d’inscrits no es tanca fins demà, ja es coneix la presència de molts dels participants, com és el cas dels quatre primers classificats a l’edició de l’any passat