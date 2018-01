Sebastian Vettel, el més ben pagat entre els pilots d'F-1

Amb 49 milions, el de Ferrari superaria Hamilton, que en percebrà 40

Actualitzada 23/01/2018 a les 07:11

Redacció Andorra la Vella

Com és habitual en aquests moments de la temporada, els sous dels pilots de Fórmula 1 es filtren i es fa un rànquing dels més ben pagats de la graella. Va ser el portal TSM Sportz qui ahir va fer pública una estimació de les quantitats de diners que rebran durant el 2018 els pilots. Curiosament, l’actual campió del món de Fórmula 1, Lewis Hamilton, no serà el més ben pagat, segons el rànquing, el qual encapçala Sebastian Vettel, que percebria prop de 60 milions de dòlars, uns 49 milions d’euros. Per la seva part, l’anglès de Mercedes el seguiria amb 50 milions de dòlars, mentre que l’altre pilot de Ferrari, Kimi Raikkonen, ocupa el tercer lloc del podi, amb 40.

Al quart lloc hi ha Fernando Alonso, amb 30, i després hi ha una gran diferència respecte a la resta. Valtteri Bottas és el següent a la llista, amb 12 milions, seguit de Max Verstappen, amb 10. Fins a cinc pilots estarien per sota del milió de dòlars, amb Carlos Sainz sent el primer d’ells (750.000 dòlars) i els joves Charles Leclerc, de l’equip Alfa Romero-Sauber, i Sergey Sirotkin, de Williams, com a pilots que menys reben, amb 150.000 dòlars en total durant aquest any.