El pilot de MotoGP impulsa l’MVK*25 ACA, que correrà en la categoria elit i estarà format per ciclistes andorrans

Maverick Viñales fa prop d’un any que va fixar la seva residència a Andorra. Al Principat hi va trobar tranquil·litat i un bon lloc per entrenar en alçada. La seva passió és la bicicleta, com la de molts altres companys residents de la graella de MotoGP, com ara Aleix i Pol Espargaró. Els dies que són fora dels circuits se’ls passen als ports i carreteres del Principat. Tal és així que fins i tot alguns ciclistes professionals residents al país, amb els quals solen formar grups de sortides, han arribat a destacar que entrenen el mateix o gairebé més que