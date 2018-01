Doble rècord d'Andorra de pista coberta a Sabadell

Actualitzada 23/01/2018 a les 07:13

Redacció Sabadell

La pista coberta d’atletisme de Sabadell va veure caure dos rècords d’Andorra gràcies a Cristina Llovera i Nahuel Carabaña.

Llovera va batre la marca nacional en categoria promesa en els 60 metres lliures amb un temps de 7”88, proper als 7”92 que ella mateixa tenia com a rècord d’Andorra des d’aquesta temporada. A més, aquest crono suposa la mínima per al Campionat d’Espanya promesa del 10 i 11 de febrer a Salamanca.

De la seva banda, Nahuel Carabaña va rebaixar el rècord d’Andorra júnior de 3.000 metres llisos en pista coberta amb un temps de 8’40”24, quan l’anterior marca era de 8’46’’94, en mans de Pep Sansa des de l’any 1996. Amb aquest temps també aconsegueix la mínima per al Campionat d’Espanya de pista coberta.