Sense sorpreses als vuitens de la Copa Constitució

Els enfrontaments dels vuitens de final de la Copa Constitució no van deixar cap sorpresa en relació amb els equips de la Lliga Multisegur Assegurances, arran que tots quatre es van classificar per a la següent fase. El conjunt que més va patir va ser la Penya Encarnada d’Andor­ra, ja que no va ser capaç de superar l’Assegurances Generals Futbol Club Ordino, de la Lliga Biosphere, ni en el temps reglamentari ni a la pròrroga (1 a 1), tot i que sí que ho va fer a la loteria de la tanda de penals (3 a 1). De la seva