La prova d'esprint de la cita suïssa, cancel·lada per la seguretat dels corredors

Actualitzada 22/01/2018 a les 07:18

La prova d’esprint de la Copa del Món de Villars-sur-Ollon es va cancel·lar ahir al matí per garantir la seguretat dels corredors, tal com va informar mitjançant un comunicat la Federació Internacional d’Esquí de Muntanya. La nit de dissabte a diumenge hi va haver una tempesta important a la localitat suïssa amb fortes ràfegues de vent que van provocar que caiguessin força arbres. D’aquesta manera, el conjunt nacional desplaçat a Suïssa format per Xavier Areny, Gerber Martin, Jordi Solé, Euan Prieto, Sergi Casabella i Carles Serra no va poder prendre part en aquesta cursa. No obstant això, la primera jornada amb la vertical va ser força satisfactòria. El cap de setmana vinent se celebra la Font Blanca (Copa del Món i Copa d’Andorra).