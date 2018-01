Irineu Esteve millora a la Copa del Món tot i que segueix fora dels punts

Actualitzada 22/01/2018 a les 07:19

Redacció Andorra la Vella

Irineu Esteve va disputar ahir a Planica (Eslovènia) una nova prova de la Copa del Món, l’assignatura pendent en l’inici de temporada per a l’esquiador de fons andorrà. El del Principat va millorar el seu rendiment després d’unes setmanes plenes de càrrega d’entrenaments, ocupant el 36è lloc a la cita dels 15 quilòmetres clàssics, a 26,5 segons de la 30a posició que marca el tall dels punts. “De les Copes del Món que hem fet, aquesta és la que més s’ha apropat als punts. Estem contents perquè veníem de moltes hores d’entrenament sobretot per preparar el Mundial sub-23 i els Jocs Olímpics”, va valorar el tècnic, Joan Erola.

Per altra banda, després de la 40a posició a la Copa del Món de boardercross d’Erzurum (Turquia), Lluís Marín va confirmar ahir via xarxes socials que tenia la qualificació per als Jocs, malgrat que acceptava que “no estic preparat per guanyar encara”. Avui finalitza el període per fer la marca per a tothom i demà, en un principi, s’anunciarà l’equip andorrà que anirà a Pyeongchang.