El VPC assoleix el quart triomf consecutiu a casa

L’equip es fa novament fort al Nacional, on no perd des del novembre (25 - 20 )

El VPC Andorra no va encetar de la millor manera el curs a l’Estadi Nacional en perdre els dos primers enfrontaments a casa. No obstant això, a mesura que han anat passant les jornades i l’equip s’ha anat adaptant als canvis de plantilla que hi ha hagut els del Principat s’han solidificat quan tenen l’afició de costat. Ahir van tornar a vèncer i van sumar la quarta victòria consecutiva a casa, on no perden des de mitjan novembre. A més, va ser davant un rival, la US Canton, que tenien just per damunt a la classificació, amb 10 punts més,