El Barça, amb més de mitja lliga al sac

Els blaugrana golegen el Betis i els madridistes remunten marcant set dianes

Actualitzada 22/01/2018 a les 07:17

Redacció Sevilla

El Futbol Club Barcelona es va imposar ahir amb contundència al Reial Betis per zero gols a cinc en una nova exhibició coral i sobretot de Lionel Messi. La primera meitat es va resoldre sense gols a l’electrònic, mentre que a la segona els culers van carburar força millor i l’ex del Sevilla Ivan Rakitic a l’hora de joc va obrir la llauna amb un xut poc col·locat que va servir per batre el porter local, Antonio Adán. Posteriorment Messi va transformar el de la sentència i Luis Suárez va aconseguir el tercer demostrant que està totalment reconciliat amb el gol. L’astre argentí va fer el quart i va cedir el cinquè pel seu company i amic Suárez. La mala notícia de l’enfrontament va ser la lesió muscular de Thomas Vermaelen als 40 minuts del duel.

D’altra banda, el Reial Madrid va recuperar el somriure a costa del Deportivo de la Corunya (7 a 1). Els blancs es van reconciliar amb el Santiago Bernabéu, tot i que no van començar amb bon peu la tarda, perquè Adrián López va fer el primer. A partir d’aquest moment els madridistes van marcar fins a set dianes amb tres doblets de Nacho Fernández, Gareth Bale i Cristiano Ronaldo. En qualsevol cas, els homes d’Ernesto Valverde van deixar clar amb l’actuació a Sevilla que volen una lliga que tenen mig a tocar.