Xavi Areny, el millor andorrà a la Copa del Món de Suïssa amb el 33è lloc

Actualitzada 21/01/2018 a les 07:45

Xavi Areny va ser novament ahir el millor classificat entre els integrants de la Copa del Món de Villars (Suïssa), localitat que acollia per primera vegada una cita del circuit mundial. L’esquiador de muntanya del Principat va obtenir la 33a posició final en una cursa que comptava amb una alta participació. Per la seva part, Gerber Martín i Jordi Solé van finalitzar el 36è i el 39è, respectivament. Quant al percentatge de temps respecte al primer, que és l’objectiu prioritari de la federació, Areny es va situar a un 11% del guanyador, Xavier Gachet, fet que el seleccionador, Xavi Comas, va valorar positivament, ja que eren registres millors als de cites anteriors.

Per la seva part, en júnior Carles Serra va marcar el 13è millor temps, mentre que Sergi Casabella, que va tenir algun problema físic, va ser 14è. Avui es disputarà l’esprint.