Lluís Marín segueix sense aconseguir el ritme i és 40è a Erzurum

Lluís Marín Lluís Marín ARXIU

Actualitzada 21/01/2018 a les 07:20

Les últimes lesions de Lluís Marín les temporades passades encara estan penalitzant l’andorrà a les Copes del Món que està disputant enguany. De moment, de tres que n’ha disputat no s’ha classificat ni una vegada per a les finals. Ahir, que disputava la quarta cita del circuit mundial a Erzurum (Turquia), que a causa dels ajornaments es feia sota un format de finals des dels setzens de final, es va haver de conformar amb la 40a posició. Marín no va passar de la primera ronda, en la qual va ser tercer després d’una mala sortida. L’andorrà, però, tindrà una nova oportunitat de millorar i apropar-se a la millor versió dissabte vinent a Bansko (Bulgària).

Per la seva part, en alpí, Carmina Pallàs va obtenir la 46a posició ahir al segon descens de la Copa del Món de Cortina d’Ampezzo (Itàlia), a 6’’33 de la guanyadora, la nord-americana Lindsey Vonn. Avui es disputa el gegant.