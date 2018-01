Actualitzada 21/01/2018 a les 07:11

El VPC Andor­ra afronta avui (15 h) el primer partit de l’any a casa davant l’US Canton, que es troba just per sobre a la classificació. Després de rebre un dur correctiu la jornada passada, els del Principat esperen mantenir la solidesa a l’Estadi Nacional, on no perden des del 29 d’octubre.