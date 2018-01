El MoraBanc rep el Barça en un duel amb menys en joc del previst

El MoraBanc Andorra rep el Barça Lassa amb la intenció d’aprofitar aquesta cita per donar un cop a la taula i redirigir-se

El Bàsquet Club MoraBanc Andor­ra rep avui (18.30 hores) el Futbol Club Barcelona Lassa. Certament un partit complicadíssim per tancar la primera volta de la fase regular de la Lliga Endesa, però que de ben segur per als jugadors tricolors arriba al millor moment, per tal que donin un cop damunt la taula canviant així la dinàmica de l’equip, que no ha començat amb bon peu el 2018 dient adeu a la Copa del Rei, després de les der­rotes davant el San Pablo Burgos i el Movistar Estudiantes. Val a dir que el roster de l’entrenador, Joan Peñarroya, va recuperant