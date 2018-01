Cristian España acaba el Dakar per segona vegada

L’andorrà compleix l’objectiu principal d’arribar a la meta final, amb el 30è lloc de la general, i Despres és 31è

Objectiu complert. Cristian España va poder creuar per segona vegada consecutiva la línia de meta final del Dakar. No ho va poder fer millorant la 21a posició final de l’edició passada, ja que les sancions rebudes per saltar-se punts de control, que sumen un total de 3 hores i 15 minuts, l’han fet baixar fins a la 30a posició final (remuntant des de la 56a). Sense aquestes penalitzacions, l’andorrà estaria situat 25è, però el temps perdut a causa de les sancions va més enllà de les tres hores, ja que l’obligaven a sortir per darrere de pilots que anaven més