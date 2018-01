L'FC Andorra busca avui a casa la millor ratxa de la temporada

Actualitzada 20/01/2018 a les 07:09

El Futbol Club Andorra rep avui (16.00 hores) a la Borda Mateu el Club de Futbol Borges Blanques i d’aquesta manera s’inicia la segona volta del grup 2 de primera catalana. Els tricolors van saber mantenir els bons resultats amb l’arribada a la banqueta de Candi Viladrich i tant és així que avui poden aconseguir, en el cas que sumin els tres punts, la millor ratxa de victòries seguides de la temporada. De moment n’acumulen tres davant el Valls, el Lleida Esportiu B i l’Alpicat, mentre que enfront els lleidatans miraran d’allargar el moment dolç, tot i que, tal com va apuntar ahir el tricolor Àlex Villagrasa, tindran per davant una tasca complicada: “Són un conjunt amb molta alçada i, per tant, gran part del seu perill arriba a partir de les jugades a pilota aturada.” I hi va afegir que “en teoria ens deixaran tenir la pilota i buscaran les seves opcions al contraatac, que és com més punts obtenen”.

L’entrenador solsoní, Viladrich, els va comentar que “haurem d’afrontar-ho com sempre, és a dir, estar realment bé defensivament, que ens dona fruits, i ser efectius a totes les jugades d’atac que tinguem”. Com no podia ser d’una altra manera, els del Principat es presentaran a la cita amb baixes i hauran de sobreposar-se. Aaron Sànchez i Roger Nazzaro estaran a la banqueta, malgrat que en principi no trepitjaran el terreny de joc arran que arrosseguen problemes físics. Àlex Martínez per la doble groga que va veure al camp de l’Alpicat estarà sancionat, igual que Robert Font, però per acumulació de targetes grogues. Aláez, Pujol i Betriu tampoc jugaran, ja que són els lesionats de llarga durada, i el recent fitxatge Joel Martínez té el transfer per debutar.