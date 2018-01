España és vintè i iguala la seva millor actuació d'aquest Dakar

L’andorrà entra en el Top-20 de la penúltima etapa, en què regna l’australià Toby Price

Després de dues setmanes llargues i de màxima duresa, marcades clarament per les sancions, Cristian España va poder igualar ahir la seva millor actuació d’aquesta edició del Dakar en l’etapa més llarga de la present edició i una de les més complicades. Tant l’andorrà com la resta de pilots van haver de superar moltes trampes en el recorregut de més de 900 quilòmetres entre San Juan i Córdoba i no tots se’n van sortir de la millor manera. España ho va poder solucionar bé i es va classificar igualant el seu millor resultat, el 20è lloc de l’etapa pròleg. En