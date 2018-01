Rafinha marxarà cedit a l’Inter amb opció de compra a final de temporada

El Barça potencia l'operació sortida Rafinha, en el partit de Copa del Rei de dimecres entre el Barça i l'Espanyol.

Actualitzada 20/01/2018 a les 07:07

Redacció Barcelona

Amb el capítol de les incorporacions per al mercat d’hivern tancat, l’FC Barcelona està pensant ara a fer caixa deixant marxar jugadors amb poc pes dins dels esquemes d’Ernesto Valverde. Amb el futur d’Arda Turan i Javier Mascherano ja tancats, ahir es va encarrilar el de Rafinha. El club barceloní va arribar a un acord amb l’Inter de Milà per a la cessió de l’hispanobrasiler fins a final de temporada, tal com van avançar diferents mitjans espanyols. L’acord amb el conjunt italià, però, anava més enllà d’una simple cessió, ja que estava condicionada a una compra obligatòria en cas que els de Luciano Spalletti es classifiquin per a la pròxima edició de la Champions, un objectiu que a hores d’ara és molt viable, ja que són tercers a la sèrie A.

En aquest cas, Rafinha seguiria vestint la samarreta de l’Inter la temporada següent, ja com a jugador en propietat de l’entitat italiana. L’operació de la compra es resoldria per 35 milions d’euros més variables, que podrien fer que el preu final s’apropés als 40 milions que el Barça demanava. Els propers a marxar serien Gerard Deulofeu, que apunta al Nàpols, i Aleix Vidal, al Sevilla.

Per altra banda, un dia després de la renovació de Gerard Piqué, el club blaugrana va fer oficial la continuïtat de Sergi Roberto fins al juny del 2022. Igual que el central català, el jugador de Reus tindrà una clàusula de rescissió de 500 milions d’euros, sent també la segona més alta de la plantilla. D’aquesta manera, el Barça vol lluitar contra els xeics i evitar casos com el de l’estiu passat amb la marxa de Neymar Jr al PSG.