Piqué passa al club dels 500 milions

Renova fins al 2022 amb la segona carta de llibertat més alta de la plantilla

Actualitzada 19/01/2018 a les 06:42

Redacció Barcelona

El central defensiu del Futbol Club Barcelona, Gerard Piqué, probablement ahir al matí es va aixecar decebut per la derrota d’aquest dimecres al partit d’anada dels quarts de final de la Copa del Rei als dominis de l’Espanyol (1 a 0). Encara que de ben segur se li va passar ràpidament, perquè va rebre notícies positives des dels despatxos de l’entitat blaugrana, que va anunciar un acord per renovar fins al 2022 (en tenia fins al 2019) amb una important clàusula de rescissió, sense anar més lluny la segona més cara de tota la plantilla, òbviament per davant de Lionel Messi. Ni més ni menys 500 milions d’euros és el que valdrà la carta de llibertat del futbolista de la Masia.

Piqué, que complirà 31 anys el 2 de febrer, en tindrà 35 per aleshores, per tant, aquest podria ser el darrer gran contracte que signi. De moment no hi ha data fixada per a les signatures del protagonista juntament amb el president del club, Josep Maria Bartomeu, tot i que les felicitacions via xarxes socials van estar a l’ordre del dia. El més enginyós va esdevenir de manera sorprenent Marc-André Ter Stegen, ja que va publicar una foto sota el títol de “Se renueva”. El porter germànic va voler posar un toc d’humor versionant el famós i viral “Se queda”, que va escriure l’esportista català sobre Neymar Júnior, l’estiu passat. D’altra banda, el diari Marca va informar que el polifacètic Sergi Roberto serà el proper a ampliar el seu lligam culer fins també el 2022. D’aquesta forma s’esvairan els rumors quant a la seva sortida a la Premier League.



EMOTIVA CARTA DE COMIAT DE RONALDINHO

El somriure del futbol, és a dir, Ronaldinho Gaúcho, a principi de setmana va anunciar que es retirava de l’esport rei i ahir va voler agrair les nombroses boniques paraules que va rebre de part de, es podria dir, quasi tot el món. Dinho va escriure una emotiva carta i a la mateixa va explicar que durant el mes de març informarà de com serà el comiat, amb tot, podria enfocar-se en diversos amistosos.