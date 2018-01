Joan Barreda es ressent de les lesions i ha d'abandonar el Dakar

El resident baixa de la moto al quilòmetre 100 de l’especial pels problemes que patia al genoll i al canell

Joan Barreda va posar ahir el punt final a la participació al Ral·li Dakar per les lesions que arrossegava tant al genoll com al canell. El resident havia patit una caiguda a la setena etapa que li va afectar el lligament extern, tot i que en un primer moment ell mateix va declarar que creia que s’havia trencat el genoll. Però això no era tot, ja que el pilot també tenia problemes al canell esquer­re per una lesió que va patir a l’agost, però que va preferir no intervenir-se quirúrgicament per tal de poder disputar el Dakar.

Durant l’etapa d’ahir, Barreda