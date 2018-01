El president de la UEFA, Aleksander Ceferin, visita avui Andorra amb una agenda completa

El president de la UEFA, Aleksander Ceferin, juntament amb una comitiva, arriba avui al Principat i per primera vegada un màxim mandatari de l’ens europeu per excel·lència en el món del futbol visitarà el país. A primera hora del matí aterrarà a l’aeroport de la Seu d’Urgell i posteriorment procedirà a complir l’atapeïda agenda que té al davant. La seu de la Federació Andorrana de Futbol esdevindrà el primer domini al qual entrarà, mentre que després es reunirà amb el cap de Govern, Toni Martí, al seu despatx. Finalment, al migdia pujarà a la parròquia de la Massana per protagonitzar