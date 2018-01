El capità fa autocrítica

Oliver Stevic parla de baixa mentalitat i relaxació per explicar per què el MoraBanc no disputarà la Copa del Rei

Un dels dos capitans que té el Bàsquet Club MoraBanc Andorra, Oliver Stevic, es caracteritza per ser un home tranquil, però que sempre diu la veritat sense mossegar-se la llengua. Això sí, amb elegància, serenor i amb l’objectiu de millorar, és a dir, amb un to constructiu. Segurament per aquest motiu s’ha guanyat el respecte i l’estima de tota l’entitat i de l’afició. En aquest punt de la temporada els del Principat no passen pel seu moment més dolç, no solament per no haver assolit les fites de classificació per al Top-16 de l’Eurocup i la Copa del Rei, sinó