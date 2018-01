L'entrenador de l'Espanyol es torna a rendir a Lionel Messi

L’eliminatòria amb el derbi català s’engega avui a Cornellà-El Prat

Actualitzada 17/01/2018 a les 06:37

Redacció Barcelona

El derbi català entre Futbol Club Barcelona i Reial Club Esportiu Espanyol sempre s’ha caracteritzat durant les hores prèvies per escalfar-se amb les declaracions d’entrenadors, jugadors o, fins i tot, directius. En qualsevol cas, des que Quique Sánchez Flores ocupa la banqueta blanc-i-blava succeeix tot el contrari. Al desembre del 2016 en finalitzar un partit de lliga al Camp Nou es va abraçar sobre la gespa davant els ulls de tothom a varis futbolistes culers i especialment d’una manera ben efusiva amb Lionel Messi. Per aquesta acció va haver de demanar disculpes a l’afició perica, mentre que ahir va tornar a bavejar amb l’astre argentí a la roda de premsa prèvia al duel d’avui (21.00 h) que obre l’eliminatòria dels quarts de final de la Copa del Rei a Cornellà-El Prat. “Sí que és el millor jugador de la història. Hi ha pocs futbolistes que fan que m’assegui al sofà i ell n’ha estat un”, va explicar el tècnic, al que hi va afegir que “també m’he assegut per Ronaldo Nazário, Diego Armando Maradona o Michael Jordan”. Alhora va mencionar Cristiano Ronaldo tot dient que “està en el Top-10 dels millors del món”.

De la seva banda, l’entrenador blaugrana, Ernesto Valverde, va comentar que “soc conscient que serà dur”, i per primer cop va parlar de la lesió d’Ousmane Dembélé indicant que “no n’hem de fer una bola massa gran”. A més del francès, Javier Mascherano i Andrés Iniesta es perdran aquest enfrontament d’anada.



LA SUPERCOPA CATALANA, A LLEIDA

La Federació Catalana de Futbol va arribar ahir a un acord amb el Futbol Club Barcelona i el Reial Club Esportiu Espanyol perquè ambdós conjunts disputin la final de la Supercopa de Catalunya el pròxim 7 de març al Camp d’Esports de Lleida (18.45 hores). L’edició d’enguany serà la tercera i es produirà un desempat per la suma de títols, arran que els dos en tenen una i una.