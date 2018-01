El pilot resident s'ha baixat de la moto durant l'onzena etapa per les lesions al genoll i al canell arran de la caiguda que va patir fa quatre dies

Actualitzada 17/01/2018 a les 17:52

El resident Joan Barreda ha abandonat avui el Ral·li Dakar durant l'onzena etapa que uneix les localitats argentines de Belén i Fiambalá a causa de les lesions que arrossegava tant al genoll com al canell. El pilot va patir una forta caiguda a la setena etapa, i en un primer moment es va témer que s'hagués trencat el genoll esquerre, tot i que finalment el diagnòstic va ser una afectació al lligament extern. A més, Barreda tenia afectat el canell esquerre per una lesió que va fer-se el passat mes d'agost, però que va decidir no operar-se per poder participar al Dakar.

El castellonenc va ser un dels protagonistes de la jornada d'ahir perquè es va perdre amb alguns altres dels corredors de motos capdavanters, però tot i així ocupava la segona plaça de la classificació general. El resident ha començat l'etapa d'avui, però cap al quilòmetre 100 del recorregut ha decidit desviar-se per anar directament al vivac de Fiambalá per ser atès pels metges.