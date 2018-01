La vermella més surrealista, a la Ligue 1

L’àrbitre Tony Chapron demana disculpes al jugador i parla de “gest maldestre”

Sense dubte la targeta vermella més surrealista de la història de la Ligue 1. L’àrbitre francès que va clavar diumenge passat una puntada de peu a un jugador del Nantes, al qual després també va expulsar, en el partit contra el París Saint Germain (PSG), ahir va ser suspès “fins a nova ordre” per la Direcció Tècnica d’Arbitratge de la Federació Francesa de Futbol (FFF). La suspensió del col·legiat Tony Chapron té conseqüències immediates, ja que no arbitrarà el duel Angers SCO-Troyes, previst per demà, i a més, aviat serà convocat per la Comissió de Disciplina de la competició, segons